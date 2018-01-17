CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси, заявив, что спортсменка не доказала свою правоту

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

В вердикте CAS указано, что Тимановская не смогла доказать свою правоту. Легкоатлетка подавала запрос в надежде выступить в соревнованиях на дистанции 200 м, которые проходили 2 августа.

Ранее НОК Беларуси заявил, что спортсменка прекратит выступление на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Незадолго до этого Тимановская критиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что опасается за свою безопасность и что ее насильно пытаются вывезти из Токио. В ближайшее время спортсменка может получить политическое убежище в одной из европейских стран.

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