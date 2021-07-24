«Зенит» забил 4 гола «Ростову», Крыховяк переходит в «Краснодар», золото Павлюченковой и Рублева и другие новости

1. В рамках 2-го тура РПЛ «Зенит» победил «Ростов» – 4:2, «Краснодар» потерпел поражение от «Химок», пропустив после оплошности Сафонова. А «Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью. «Ростов» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Зенитом».

2. «Локомотив» и «Краснодар» официально согласовали переход Крыховяка. В «Локо» заявили, что клуб не намерен менять Николича на другого тренера, а серб пользуется доверием и полной поддержкой руководства, хотя появлялась информация о кандидатуре Тассотти…

3. На Олимпиаде разразился скандал вокруг белорусской легкоатлетки Тимановской. Спортсменка после разногласий с руководством сборной боится попасть в тюрьму на родине и думает о политическом убежище.

4. Теннисисты Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийское золото в матче с Весниной и Карацевым. В одиночном разряде Хачанов взял лишь 4 гейма у Зверева.

5. В турнире по прыжкам в высоту Баршим из Катара и итальянец Тамбери разделили победу, Акименко – 6-й, Иванюк – 9-й. Венесуэльская легкоатлетка Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке, который держался 26 лет. Итальянец Джейкобс выиграл золото на стометровке.

6. Мужская сборная России завоевала в Токио серебро в командном турнире рапиристов.

7. В рамках волейбольного турнира Россия всухую обыграла Тунис и заняла первое место в группе.

8. Гимнасты разыграли медали в отдельных видах многоборья, Нагорный и Белявский остались без наград. Зато медалистами Олимпиады 1 августа стали российские боксеры Хатаев и Замковой, гимнастка Ильянкова.

9. Шевченко объявил, что срок его контракта в качестве тренера сборной Украины истек. Видимо, достичь согласия с ассоциацией футбола в вопросе зарплат не получилось.

10. «ПСЖ» проиграл «Лиллю» в Суперкубке Франции – 0:1. Матч проходил в Израиле, и там освистывали Хакими, ранее поддержавшего Палестину в военно-политическом конфликте. «Лилль» впервые в истории выиграл Суперкубок Франции, до этого «ПСЖ» брал трофей 8 лет подряд.

11. На ход Гран-при Венгрии сильно повлиял дождь, и гонку неожиданно выиграл Окон. Вторым финишировал Феттель, однако позже его дисквалифицировали, что помогло Хэмилтону подняться выше.

12. Жена Эвандера Кэйна сообщила, что он делает ставки на свои игры. НХЛ проведет расследование. Сам хоккеист все отрицает и списывает обвинения на семейные склоки.

Далее цитаты.

Лилли Кинг об Олимпиаде: «Уверена, здесь было достаточно людей из стран, которых здесь быть не должно. Отделались «ребрендингом» национального флага»

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Жена Кэйна: «Эвандер говорил, что меня и ребенка убьют, если я расскажу про ставки»

Карпин на вопрос о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался и не буду»

Михаил Акименко: «Нечестно, что Баршим и Тамбери договорились разделить золотые медали. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада»