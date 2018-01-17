Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Сидорова выступит в квалификации в прыжках с шестом, Пронкин – в метании молота

2 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут соревнования по легкой атлетике. Россияне Анжелика Сидорова и Валерий Пронкин выступят в квалификации.
Токио, Япония
Квалификация
Прыжки с шестом, женщины
Начало – 13.20
Российская участница: Анжелика Сидорова.
Молот, мужчины
Начало – 3.00
Российский участник: Валерий Пронкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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