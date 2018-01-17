Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Сидорова выступит в квалификации в прыжках с шестом, Пронкин – в метании молота

2 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут соревнования по легкой атлетике. Россияне Анжелика Сидорова и Валерий Пронкин выступят в квалификации.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Квалификация

Прыжки с шестом, женщины

Начало – 13.20

Российская участница: Анжелика Сидорова.

Молот, мужчины

Начало – 3.00

Российский участник: Валерий Пронкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника