Александр Тихонов о Тимановской: «Одной дурой в Беларуси стало меньше. Добавила себе временной популярности, но отрезала путь на родину»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Ранее спортсменка раскритиковала руководство сборной Беларуси, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м на Олимпиаде в Токио. Затем Национальный олимпийский комитет (НОК) страны отстранил ее от участия в Играх, объяснив это «эмоционально-психологическим состоянием» Тимановской. При этом сама легкоатлетка сообщила, что столкнулась с угрозами и не планирует возвращаться в Беларусь.

«Тимановскую нужно навсегда дисквалифицировать за такое отношению к государству, которое она представляет.

С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 – отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно.

То, что она сейчас просит убежище и убегает из страны – дело личное. Но зато одной дурой в Беларуси стало меньше. Что еще скажешь, если она так относится к своей стране?

У Беларуси есть делегация в Токио, они вправе решать – выступать ей или нет. Не спортсменка сама, а тренерский совет или руководители делегации.

В общем, она дура, никому не нужна ни как спортсменка, ни просто так. Добавила себе временной популярности, но отрезала путь на родину – потом одумается и пожалеет, слезы будут», – сказал Тихонов.

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