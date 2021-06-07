Роналду готов вернуться в «Реал». «Мадрид» хочет подписать только Мбаппе (As)

Нападающий может оказаться в испанской Примере.

Как утверждает As, португалец хочет уйти из туринского клуба и не прочь вернуться в «Реал». Его окружение пыталось договориться с весной, однако тот был против.

Но Роналду считает, что на возможное возвращение может повлиять приход в «Реал» , с которым у него отличные отношения.

Ситуация осложняется тем, что единственным приоритетом для руководства является подписание из .

В свою очередь, парижане могут предпринять попытку подписать Роналду в случае ухода Мбаппе.