Роналду готов вернуться в «Реал». «Мадрид» хочет подписать только Мбаппе (As)

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в испанской Примере.

Как утверждает As, португалец хочет уйти из туринского клуба и не прочь вернуться в «Реал». Его окружение пыталось договориться с Флорентино Пересом весной, однако тот был против.

Но Роналду считает, что на возможное возвращение может повлиять приход в «Реал» Карло Анчелотти, с которым у него отличные отношения.

Ситуация осложняется тем, что единственным приоритетом для руководства «Мадрида» является подписание Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В свою очередь, парижане могут предпринять попытку подписать Роналду в случае ухода Мбаппе. 

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