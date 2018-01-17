Муж бегуньи Кристины Тимановской покинул Беларусь.

Муж бегуньи покинул Беларусь.

Он уехал в Киев.

Об этом сообщил сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире радио «Эхо Москвы».

Самой Тимановской несколько стран ЕС уже предложили политическое убежище. Белорусская спортсменка сейчас находится в , где должна была выступить на Олимпиаде-2020.

Ранее Тимановская раскритиковала спортивных чиновников Беларуси за то, что несколько спортсменок не смогли выступить на Играх из-за их ошибки. После этого спортсменку насильно пытались вывезти из Японии.

«Чем больше муха крутится в паутине, тем больше запутывается». Вот как белорусские чиновники и тренеры уговаривали легкоатлетку уехать домой

Белорусская легкоатлетка отказалась лететь домой после отчисления. Просит убежища в Европе