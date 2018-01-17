Муж бегуньи Кристины Тимановской покинул Беларусь.
Он уехал в Киев.
Об этом сообщил сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире радио «Эхо Москвы».
Самой Тимановской несколько стран ЕС уже предложили политическое убежище. Белорусская спортсменка сейчас находится в Токио, где должна была выступить на Олимпиаде-2020.
Ранее Тимановская раскритиковала спортивных чиновников Беларуси за то, что несколько спортсменок не смогли выступить на Играх из-за их ошибки. После этого спортсменку насильно пытались вывезти из Японии.
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