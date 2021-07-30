Олимпиада-2020. Тяжелая атлетика. Спортсменка-трансгендер Хаббард провалила три попытки и закончила выступление на турнире

Сегодня на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг.

В финале выступала спортсменка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она провалила три попытки в рывке и не сможет вмешаться в борьбу за медали.

Токио, Япония

Тяжелая атлетика

Женщины

Свыше 87 кг

Начало финала – 13.50 по московскому времени.

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