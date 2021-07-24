«Динамо» отказалось продать «Локомотиву» Захаряна. «Локо» также интересуется Пиняевым и ведет переговоры по Тикнизяну (Нобель Арустамян)

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, какие покупки планирует совершить «Локомотив».

«Еще просмотрев весенние матчи в России, составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили , и . Их Рангник хотел в первую очередь – и хочет до сих пор.

Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами , чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб .

По Пиняеву вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в . Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать.

В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается ) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

«Локомотив» и правда хочет Тикнизяна, как написал сегодня Максим Алланазаров. Известно, что Наир мог переехать в Черкизово по окончании прошлого сезона. Тогда не договорились, Наир продлил контракт с ЦСКА, но сейчас «Локо» снова пытается провернуть трансфер.

Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с , и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально», – отметил Арустамян.