«Динамо» отказалось продать «Локомотиву» Захаряна. «Локо» также интересуется Пиняевым и ведет переговоры по Тикнизяну (Нобель Арустамян)

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, какие покупки планирует совершить «Локомотив».
«Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь – и хочет до сих пор.
Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ.
По Пиняеву «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.
На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать.
В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.
И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.
«Локомотив» и правда хочет Тикнизяна, как написал сегодня Максим Алланазаров. Известно, что Наир мог переехать в Черкизово по окончании прошлого сезона. Тогда не договорились, Наир продлил контракт с ЦСКА, но сейчас «Локо» снова пытается провернуть трансфер.
Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с ЦСКА, и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально», – отметил Арустамян.