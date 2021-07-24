«Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер Шомуродова в «Рому»

Стало известно, какую сумму получит после перехода из в «Рому».

По данным Eurostavka, «Ростову» достанется 15% от прибыли «Дженоа» после перехода форварда.

Если римляне арендуют нападающего за 2,5 млн евро, то «Ростов» заработает 375 тысяч евро.

Если же по итогам аренды примет решение о полноценном выкупе Шомуродова, например, за 17 млн евро, «Ростов» получит 1,5 млн евро. Это 15% от прибыли «Дженоа», которая купила Эльдора у «Ростова» за 7,5 млн евро.

Со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.