«Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер Шомуродова в «Рому»

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Стало известно, какую сумму «Ростов» получит после перехода Эльдора Шомуродова из «Дженоа» в «Рому».

По данным Eurostavka, «Ростову» достанется 15% от прибыли «Дженоа» после перехода форварда.

Если римляне арендуют нападающего за 2,5 млн евро, то «Ростов» заработает 375 тысяч евро.

Если же «Рома» по итогам аренды примет решение о полноценном выкупе Шомуродова, например, за 17 млн евро, «Ростов» получит 1,5 млн евро. Это 15% от прибыли «Дженоа», которая купила Эльдора у «Ростова» за 7,5 млн евро.

Со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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