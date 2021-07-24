💣Карпин ушел из «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покидает свой пост.

Ростовский клуб объявил об этом, опубликовав заявление самого тренера.

«Ростов» с Карпиным потерпел два поражения в двух первых турах нового сезона РПЛ. Российский тренер возглавил сборную России перед первым туром, подписав контракт на полгода.

«Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянцем. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга.

Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения. 

Ростов-на-Дону – город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. Футбольный клуб «Ростов» был, есть и будет в моем сердце, и при этом я не прощаюсь.

Ростовская область, город, клуб, болельщики – здесь все стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов».

Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович – лучший президент, но, что еще важнее, друг, на которого я всегда могу положиться. 

Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени», – говорится в заявлении Валерия Карпина.

Назначение Карпина в сборную – всего лишь полумера, а не долгосрочная стратегия. Это очень смущает

Первая пресс-конференция Карпина в сборной

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