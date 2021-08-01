Депутат Европарламента от Венгрии сравнил радужные кроссовки Феттеля с символами нацистов

Депутат Европарламента Тамаш Дойч, представляющий правопопулистскую Венгерскую партию «Фидес», раскритиковал четырехкратного чемпиона «Формулы-1» за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Ранее Дойч резко высказался в адрес другого многократного чемпиона – . Феттель и Хэмилтон осудили поправки в так называемый «закон о защите детей», которые, по их мнению, ущемляют права ЛГБТ-людей в Венгрии.

Депутат Европарламента от Венгрии о критике Хэмилтоном закона об ЛГБТ: «У него 7 титулов и радужная позиция, но нет детей. Вот и все»

Чиновник выложил на своей странице в фейсбуке фото радужных кроссовок Себастьяна с Гран-при Венгрии и зрителей на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. На втором изображении видна свастика и люди, поднимающие руки в нацистском приветствии.

«Немцы всегда понимали, как демонстрировать подходящие политкорректные символы на спортивных соревнованиях. Все тонко, культурно, по-европейски. Тот, кто знает, поймет. Вот и все», – написал Дойч.

Другой депутат Европарламента от Венгрии – Иштван Уйхейи – ответил коллеге:

«Тамас, как низко вы пали, правда? После вашего бездумного подстрекательства вы готовы поносить чемпиона мира (любого) за то, что его точка зрения отличается от вашей? Какими чудовищами стали молодые демократы, которые когда-то выступали за свободную и прогрессивную Венгрию».

Напомним, что в Третьем рейхе представители ЛГБТ-сообщества подвергались преследованиям: около 50 тысяч человек были осуждены, из них от 5 по 15 тысяч отправлены в концентрационные лагеря.

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