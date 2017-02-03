Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия ведет в матче с Испанией после первого тайма

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Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио проходят очередные матчи группового этапа женского гандбольного турнира. Сборная Россия играет с командой Испании.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Испания – Россия – 17:18 (идет второй тайм)

Франция – Бразилия – 29:22 (17:11)

Венгрия – Швеция – 10.15

Положение в группе: Швеция – 7 очков (4 матча), Россия – 5 (4), Франция – 5 (5), Испания – 4 (4), Бразилия – 3 (5), Венгрия – 2 (4).

Группа A

Южная Корея – Ангола – 31:31 (16:17)

Нидерланды – Черногория – 13.30

Норвегия – Япония – 15.30

Положение в группе: Норвегия – 8 (4), Нидерланды – 6 (4), Черногория – 4 (4), Южная Корея – 3 (5), Ангола – 3 (5), Япония – 2 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.

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