Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия ведет в матче с Испанией после первого тайма

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио проходят очередные матчи группового этапа женского гандбольного турнира. Сборная Россия играет с командой Испании.

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Испания – Россия – 17:18 (идет второй тайм)





Франция – Бразилия – 29:22 (17:11)





Венгрия – Швеция – 10.15





Положение в группе: Швеция – 7 очков (4 матча), Россия – 5 (4), Франция – 5 (5), Испания – 4 (4), Бразилия – 3 (5), Венгрия – 2 (4).

Группа A

Южная Корея – Ангола – 31:31 (16:17)





Нидерланды – Черногория – 13.30





Норвегия – Япония – 15.30





Положение в группе: Норвегия – 8 (4), Нидерланды – 6 (4), Черногория – 4 (4), Южная Корея – 3 (5), Ангола – 3 (5), Япония – 2 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.