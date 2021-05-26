«Барса» опасается, что «Челси» предложил Мориба зарплату в 2-3 раза выше. Надежды на новый контракт почти нет

не может договориться с полузащитником о новом контракте.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб опасается, что на фоне непростых переговоров Мориба может увести , который хотел подписать его, когда он играл за молодежную команду «Барселоны».

Илайш и его окружение отклонили предложение каталонцев по новому контракту, посчитав предложенную зарплату слишком низкой. В «Барсе» считают, что у Мориба уже есть выгодное предложение от другого клуба, и предполагают, что «Челси» мог предложить ему зарплату в 2-3 раза выше.

«Барселона» предпримет последнюю попытку договориться с Мориба, так как считает, что игрок хочет остаться в клубе. Однако надежды на успешный исход переговоров почти нет.

Окончательное решение по будущему футболиста будет принято на этой неделе.

В прошлом сезоне воспитанник каталонского клуба провел 14 матчей в и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.