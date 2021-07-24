«Всем «инсайдерам» посвящается 😉». «Локо» выложил видео с собакой, лающей на поезд

«Локомотив» ответил на появляющуюся информацию о возможном уходе лидеров команды и тренера Марко Николича.
В твиттере железнодорожников выложили видео, где собака лает на проезжающий мимо поезд. Под лай пса на видео появляются слухи о «Локомотиве».
«Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается 😉», – подписали видео в твиттере «Локомотива».
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Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается 😉 pic.twitter.com/oON5ZbaLyj— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 2, 2021