«Всем «инсайдерам» посвящается 😉». «Локо» выложил видео с собакой, лающей на поезд

«Локомотив» ответил на появляющуюся информацию о возможном уходе лидеров команды и тренера Марко Николича.

В твиттере железнодорожников выложили видео, где собака лает на проезжающий мимо поезд. Под лай пса на видео появляются слухи о «Локомотиве».

«Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается 😉», – подписали видео в твиттере «Локомотива».

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