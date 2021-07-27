Евгений Плющенко: «Выражаю поддержку Симоне Байлс. В Сочи-2014 мне пришлось сняться с личного турнира, все еще считаю это правильным решением»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал снятие американской гимнастики Симоны Байлс с большинства соревнований в Токио-2020 из-за психологических проблем.

«Как спортсмен и участник Олимпийских игр, само собой, я слежу за Олимпиадой в Токио. Прежде всего, хочу поздравить сборную России по гимнастике с невероятной победой.

После просмотра соревнований у женщин в спортивной гимнастике хотел бы сделать пару комментариев. Одна из самых преданных своему делу невероятная спортсменка , представляющая США, была вынуждена сняться с многоборья и командного турнира.

На зимней Олимпиаде-2014 в через 3 дня после победы в командных соревнованиях с олимпийской сборной России по фигурному катанию я должен был выступать в личном турнире. Как многие из вас знают, мне пришлось сняться по медицинским причинам. Может быть, это решение обезопасило меня от того, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

Несмотря на весь негатив, который я тогда получил, я все еще считаю, что это было правильное решение. Я верю, что для снятия Байлс была причина. На протяжении долгих лет она доказывала своей стране преданность спортивной гимнастике.

Я хотел бы выразить свою полную поддержку Симоне и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем», – написал Плющенко.

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