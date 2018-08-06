Олимпиада-2020. Борьба. Семенов и Емелин поучаствуют в поединках за бронзовые медали

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио в борьбе разыграют три комплекта наград.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная борьба
До 60 кг, греко-римская борьба
Поединки за бронзу
Сергей Емелин (Россия) – Виктор Чобану (Молдавия)
Валихан Сайлик (Китай) – Ленур Темиров (Украина)
Финал
Кэньитиро Фумита (Япония) – Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
До 130 кг, греко-римская борьба
Поединки за бронзу
Сергей Семенов (Россия) – Ясмани Акоста (Чили)
Амин Мирзазаде (Иран) – Рыза Каяалп (Турция)
Финал
Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Якоб Каджая (Грузия)
До 76 кг, женская борьба
Поединки за бронзу
Ясемин Адар (Турция) – Айпери Медет Кызы (Киргизия)
Чжоу Цянь (Китай) – Хироэ Минагава (Япония)
Финал
Аделайн Грей (США) – Алине Фоккен (Германия)
ПРИМЕЧАНИЕ: поединки у мужчин стартуют в 13.30 по московскому времени, у женщин – в 14.55.