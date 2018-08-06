Олимпиада-2020. Борьба. Семенов и Емелин поучаствуют в поединках за бронзовые медали

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио в борьбе разыграют три комплекта наград.

игры-2020

Токио, Япония

Спортивная борьба

До 60 кг, греко-римская борьба

Поединки за бронзу

(Россия) – Виктор Чобану (Молдавия)

Валихан Сайлик (Китай) – Ленур Темиров (Украина)

Финал

Кэньитиро Фумита (Япония) – Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

До 130 кг, греко-римская борьба

Поединки за бронзу

(Россия) – Ясмани Акоста (Чили)

Амин Мирзазаде (Иран) – (Турция)

Финал

Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Якоб Каджая (Грузия)

До 76 кг, женская борьба

Поединки за бронзу

Ясемин Адар (Турция) – Айпери Медет Кызы (Киргизия)

Чжоу Цянь (Китай) – Хироэ Минагава (Япония)

Финал

Аделайн Грей (США) – Алине Фоккен (Германия)

ПРИМЕЧАНИЕ: поединки у мужчин стартуют в 13.30 по московскому времени, у женщин – в 14.55.