Хайо Зеппельт о ролике МИД РФ: «Представитель Кремля открыто угрожает иностранным журналистам, но от МОК никакой реакции»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) в связи с роликом МИД РФ в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

На видео, опубликованном под тегом «We will ROC you», официальный представитель МИД Мария Захарова бьет по манекену с надписью «press», что в данном контексте можно перевести как «пресса». С аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) команда выступает на Играх из-за антидопинговых санкций в отношении российского спорта.

«МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК.

В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России полностью соблюдает санкции, введенные WADA». Не показательно ли?» – написал журналист.

And IOC is silent when Kremlin w/ spokeswoman of RUS ministry of Foreign Affairs blatantly threatens – by aggressively hitting puppet with lettering „Press“ on it – foreign journalists. Obviously based on coverage of doping scandal. No criticism, no reaction by @iocmedia. (1/2) https://t.co/uhBklJ9aCf