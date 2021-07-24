«Челси» предложил 100+ млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку. «Интер» отказал

твердо намерен заполучить форварда .

По информации сайта журналиста , лондонцы предлагали за него более 100 миллионов евро плюс защитника , однако «нерадзурри» отклонили это предложение.

Существует вероятность, что «Челси» увеличит сумму предложения, и в таком случае «Интер» будет принимать решение, основываясь на позиции игрока.

Лукаку на данный момент не высказывал желания вернуться в , и в миланском клубе рассчитывают его сохранить.