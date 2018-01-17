Олимпиада-2020, 2 августа, все медали дня: у России серебро в стрельбе

2 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграют 22 комплекта медалей в 10 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

2 августа

Все медали дня

Легкая атлетика

Прыжки в длину, мужчины

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

100 м с/б, женщины

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Бадминтон

Пары, женщины

1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Пулевая стрельба

Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, Мужчины

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Винтовка, 3 положения, 50 м, мужчины

1. Чжан Чанхун (Китай)

2. Сергей Каменский (Россия)

3. Миленко Себич (Сербия)

Тяжелая атлетика

Женщины

До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Салазар (Эквадор)

3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)

Спортивная гимнастика

Кольца, мужчины

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниос (Греция)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.