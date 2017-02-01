Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит в финале на бревне на Олимпиаде-2020

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит в финале упражнения на бревне на Олимпийских играх в Токио

Обновленные списки участниц финала, который пройдет 3 августа, опубликованы на официальном сайте оргкомитета Игр-2020. 

Ранее Байлс снялась с финалов в опорном прыжке и брусьях.

В личном многоборье она также не выступила, а от участия в командном отказалась по ходу соревнований. Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.

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