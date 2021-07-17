Анголец Касинтура из «Уфы»: «Не сказал бы, что в России именно расизм. Тут мало знают историю, географию»

Полузащитник «Уфы» рассказал о реакции на его цвет кожи в России.

– Ты сталкивался с резкой реакцией на тебя как темнокожего?

– До сих пор так реагируют, но я уже привык. Когда маленькие дети это делают, ясно, что они никогда такого не видели, это даже смешно. А когда взрослый человек, иногда не понимаю, почему.

Некоторые говорят что-то неприятное, но я уже не обращаю внимания. А поначалу не то чтобы обижался, но удивлялся, почему на меня так смотрят. Потом начал привыкать.

– Как думаешь, это расизм?

– Не вижу это как расизм. Зависит от человека, менталитета. В России мало знают историю, географию. Люди разные, у кого-то кожа темнее, кто-то живет на другом континенте. В России почему-то не все в курсе, очень странно. Думаю, зависит от образования, воспитания.

– Не сталкивался с оскорблениями именно на расовой почве?

– Не знаю. Возможно, в игре кто-то говорил что-то неприятное. В жизни – никогда. Я в России уже шесть лет и не сказал бы, что тут именно расизм. Люди просто не осознают, почему мы все разные, и реагируют так, будто первый раз в жизни видят [темнокожего]. Вот этого я не понимаю.

Есть и хорошие, адекватные люди. Когда им что-то интересно [о моем происхождении], спрашивают. И не потому, что хотят поиздеваться – им реально интересно. Раньше спросить некого было, – сказал анголец.

Касинтура переехал в Россию в 18 лет. Он жил в Сыктывкаре и Краснодаре.

Уникальный анголец в «Уфе»: пришел из футзала, совсем не играл в большой футбол, говорит по-русски лучше наших