Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия взяла первый сет в матче с Турцией

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи группового этапа женского волейбольного турнира. Россия играет с Турцией.

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Турция – 1-0 (25:21, 0:0, идет второй сет)





США – Италия – 3-2 (21:25, 25:16, 25:27, 25:16, 15:12)





Китай – Аргентина – 10.25





Положение в группе: США – 4 победы – 1 поражение (10), Италия – 3-2 (10), Россия – 3-1 (8), Турция – 2-2 (7), Китай – 1-3 (4), Аргентина – 0-4 (0).

Группа A

Сербия – Южная Корея – 3-0 (25:18, 25:17, 25:15)





Япония – Доминиканская Республика – 13.40





Бразилия – Кения – 15.45





Положение в группе: Сербия – 4-1 (12), Бразилия – 4-0 (11), Южная Корея – 3-2 (7), Доминиканская Республика – 1-3 (5), Япония – 1-3 (4), Кения – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.