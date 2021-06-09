УЕФА не выполнит решения суда Мадрида по Суперлиге, так как уверен, что суд Евросоюза откажет «Реалу», «Барсе» и «Юве»

УЕФА не станет выполнять требования Мадридского суда, который постановил, что клубы-основатели не могут быть подвергнуты санкциям.

The Times пишет, что УЕФА отклонил требования Мадридского суда и уверен, что добьется успеха в суде Евросоюза.

В пятницу суд Мадрида постановил, что должен публично заявить об отказе от санкций в отношении клубов-основателей Суперлиги, а также сообщить итальянской и английской федерациям, что они не имеют права наказывать клубы, участвовашие в создании турнира, но затем отказавшиеся от идеи.

Источник, близкий к УЕФА, сообщил, что организация не будет выполнять эти требования, так как уверена, что суд Евросоюза встанет на ее сторону.

«Идея Суперлиги мертва. Болельщики убили ее, и она не воскреснет», – сказал еще один источник.

Напомним, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» – единственные клубы, не объявившие о выходе из состава участников Суперлиги.