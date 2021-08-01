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    Крис Пол подпишет 4-летний контракт с «Санс» на 120 млн долларов

    Теги Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

    Разыгрывающий Крис Пол останется в «Финиксе».

    Как информирует инсайдер @YahooSports Крис Хэйнс, он заключит 4-летний контракт на 120 млн долларов.

    К моменту истечения соглашения Полу исполнится 40 лет.

    Крис Пол перешел в «Финиксе» в результате обмена перед стартом прошлого сезона. Он помог «Санс» дойти до финала НБА, где они уступили 2-4 «Милуоки».

    Средние показатели Пола – 16,4 очка, 8,9 передачи и 4,5 подбора.

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