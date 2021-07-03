«Смолов написал, чтобы я не обращала внимания на мудаков». Касаткина о поддержке после оскорблений Хубулова

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ WTA Sports.ru Алания Владикавказ Дарья Касаткина Владимир Хубулов брань Теннис

Россиянка Дарья Касаткина рассказала о реакции на эпизод с полузащитников «Алании» Владимиром Хубуловым, оскорбившим ее в соцсетях.

«Его клуб передо мной извинился, но сам Хубулов извинился только в инстаграме, личных извинений не было.

Он написал пост, который, как я поняла, впоследствии удалил. И на этом весь его перформанс закончился.

Самая неожиданная поддержка? Мне Федя Смолов написал. Сказал, чтобы я не обращала внимания на мудаков, и пожелал удачи. Он-то в этом еще побольше меня понимает! Было приятно, конечно», – приводит слова Касаткиной Sport24.

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