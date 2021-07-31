Спортсменка-трансгендер Хаббард: «Благодарю МОК за приверженность принципам олимпизма. Спорт инклюзивен и открыт»

Тяжелоатлетка-спортсмен из Новой Зеландии Лорел Хаббард поблагодарила Международный олимпийский комитет (МОК) за возможность участвовать в Играх-2020 в Токио.

Сегодня Хаббард выступала в финале женских соревнований в весовой категории свыше 87 кг, но не смогла побороться за медали.

«Не скажу, что я совсем не в курсе споров, которые окружают мое участие в этих Играх. И поэтому я особенно хотела бы поблагодарить МОК, который, как я думаю, действительно подтверждает свою приверженность принципам олимпизма, утверждая, что спорт – это что-то доступное всем людям, что он инклюзивен и открыт», – сказала 43-летняя спортсменка.

Хаббард стала первым в истории трансгендером, участвующим в Олимпийских играх.

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