«Майами» заплатит Данкану Робинсону 90 млн и подпишет Кайла Лаури по сайн-энд-трэйду

Разыгрывающий Кайл Лаури объявил о том, что продолжит карьеру в «Майами». Ожидается, что игрок подпишет трехлетнее соглашение на сумму около 90 млн долларов и перейдет в «Хит» по системе «сайн-энд-трэйд».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски также сообщает, что «Майами» договорился о новом соглашении с форвардом . Он подпишет 5-летний договор на 90 млн долларов.

Робинсон не был задрафтован ни одним клубом НБА. Он провел в «Хит» три сезона и в последнем набирал 13,1 очка и 3,5 подбора при 40% из-за дуги.

Кайл Лаури с 2012 года выступал за «Торонто». Его средние показатели в прошлом году – 17,2 очка, 7,3 передачи и 4,6 подбора. Лаури – чемпион 2019 года с «Рэпторс».

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