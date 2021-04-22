ЦСКА мимо ЛЧ, «Бавария» – чемпион, поражение «Ман Сити», ничья «Барсы» и «Атлетико», «Оренбург» вышел в РПЛ, «ПСЖ» продлил Неймара, 100 очков Макдэвида и другие новости

1. В РПЛ выдался жаркий день. «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и поднялась из зоны вылета за тур до конца сезона. «Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2), уступая 0:2 к 52-й минуте, и идет на 4-м месте в таблице. «Локомотив» не забил «Динамо» (0:0), а ЦСКА победил «Краснодар» (3:1), одержав первую победу за 5 последних матчей.

Эти результаты привели к тому, что «Динамо» вообще не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, а ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов третий год подряд, хотя еще сохраняет достаточно призрачные шансы на Лигу конференций.

2. «Манчестер Сити» вновь мог досрочно стать чемпионом Англии, но не стал: «Челси» на 92-й минуте вырвал победу у «горожан». Таким образом, у Томаса Тухеля две победы подряд над Пепом Гвардиолой, а финал ЛЧ – уже 29 мая.

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» (2:0) и обошел уступивший «Лидсу» «Тоттенхэм» в таблице, а «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.

3. «Оренбург» пробился в РПЛ, однако клуб могут не допустить до участия в чемпионате. Впрочем, оренбуржцы уже подали апелляцию на решение комиссии по лицензированию и уверены, что попадут в высший дивизион.

4. 🏆«Бавария» стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд еще до разгрома гладбахской «Боруссии» (6:0 с хет-триком Левандовского): титул мюнхенцам принесла победа «Боруссии» из Дортмунда над «РБ Лейпциг» (3:2). Для Ханси Флика это 7-й титул с «Баварией» за два сезона.

9-е чемпионство подряд позволило «Баварии» повторить рекорд «Ювентуса» для клубов из топ-5 лиг.

5. В Ла Лиге «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0). Теперь «Реал» может выйти на 1-е место, обыграв «Севилью». «Барса» не выигрывает у «Атлетико» уже 4 матча – 2 ничьих и 2 поражения, более того, каталонцы не победили ни «Реал», ни «Атлетико» впервые за 18 сезонов – 3 поражения, 1 ничья. Лео Месси не забил и не набрал очков в играх с «Реалом» и «Атлетико» в этом сезоне.

А «Эспаньол», кстати, вернулся в Ла Лигу.

6. Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года за невыход из Суперлиги, пишет Cope. Тем временем «Реал», «Барса» и «Юве» отправили письма 7 клубам Суперлиги и угрожают им юридическими последствиями за выход из турнира. Кроме того, три клуба выпустили совместное заявление, критически оценив действия других участников проекта.

7. Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

8. НХЛ. «Тампа» уступила «Флориде», Василевский впервые в сезоне пропустил 5 шайб, а Бобровский стал 3-й звездой. Капризов достиг отметки 50 очков в матче «Миннесоты» и «Анахайма», а ассистентский хет-трик Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Бостон».

Коннор Макдэвид выбил 100 очков всего в 53 матчах сокращенного сезона, это самая быстрая сотня в XXI веке. Все результаты дня – здесь.

9. Гран-при Испании-2021. Квалификация. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий. Мазепин – 20-й.

10. Бокс. Канело победил Сондерса и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по трем версиям.

11. НБА. 50 очков Била и 33+19+15 Уэстбрука помогли «Вашингтону» дожать «Индиану» в овертайме и другие результаты.

12. В финале турнира в Мадриде Арина Соболенко обыграла Эшли Барти и взяла 10-й титул WTA. Белоруска станет четвертой ракеткой мира.

Александр Зверев обыграл Доминика Тима в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, Маттео Берреттини – Каспера Рууда.

13. Финал Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Челси», вероятно, перенесут из Турции. Могут сыграть на «Уэмбли».

14. Итальянский гонщик Ineos Grenadiers Филиппо Ганна выиграл первый этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта.

15. РПЛ изучила ситуацию с болельщиками «Локо» в Петербурге и отметила, что «вынужденные шаги были направлены на обеспечение безопасности». РФС назвал принятые меры «избыточными».

16. «МЮ» упустил сделку на 200 млн фунтов. Спонсор обеспокоен конфликтом фанатов с Глейзерами.

Цитаты дня.

Даниил Глейхенгауз: «Наша группа неплохо помогает спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят»

«Я долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо». Конор написал про Хабиба и удалил твит

Сердар Азмун: «Россия – очень хорошая страна для жизни! Люди здесь серьезные и откровенные»

Полиция Мюнхена: «Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая 9 лет назад»