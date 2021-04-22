РПЛ изучила ситуацию с с болельщиками «Локо» в Петербурге: «Вынужденные шаги были направлены на обеспечение безопасности. Сожалеем о неудобствах»

РПЛ провела проверку ситуации с болельщиками «Локомотива», сложившейся на игре 28-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (6:1).

Московский клуб сообщал о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

«РПЛ провела проверку обращения «Локомотива» о неуважительном отношении к гостевым болельщикам на матче с «Зенитом», который состоялся 2 мая в Санкт-Петербурге.

Лига запросила всю необходимую информацию у полиции и принимающей стороны. Ход проверки был взят на контроль президентами РПЛ и РФС.

1. Гостевая квота.

«Локомотив» запросил 1617 билетов, которые были выделены «Зенитом». Для размещения зрителей с учетом социальной дистанции были зарезервированы 4 сектора общей вместимостью более 4000 человек. На секторах в соответствии с существующими требованиями были установлены необходимые ограждения.

26 апреля Роспотребнадзор по городу Санкт-Петербургу разрешил увеличить вместимость стадиона на матч до 75 процентов, но не более 40 тысяч зрителей. 30 апреля «Локомотив» обратился с просьбой увеличить гостевую квоту еще на 1600 билетов.

Однако в связи проведенными работами по укреплению секторов дополнительные билеты в таком количестве не были выделены. По регламенту это возможно сделать не менее чем за 5 дней до начала матча. «Зенит» изыскал возможность выделить еще 100 билетов.

2. Пересадка болельщиков с атрибутикой «Локомотива» в гостевые сектора.

Такая возможность предусмотрена регламентом и направлена на то, чтобы исключить столкновения болельщиков на матчах повышенной сложности. Этот вопрос был согласован делегатом РПЛ на предматчевом совещании и не вызвал возражений представителей клубов.

При этом учитывалось обращение «Локомотива», в котором клуб просил принять дополнительные меры для предотвращения возможных конфликтов между болельщиками на стадионе и за его пределами. Всего было пересажено не более 100 человек.

3. Перекрытие гостевого сектора силами полиции.

По оперативной информации МВД, существовали риски прорыва активных болельщиков в гостевой сектор, а также смешивания потоков зрителей. Учитывалось и обострение отношений между болельщиками клубов после нападения болельщиков на болельщиков «Зенита» 30 августа 2020 года.

В день матча на прилегающей к стадиону территории были задержаны за мелкое хулиганство четыре активных болельщика гостей. По информации полиции, при проведении личного досмотра у них были обнаружены капы, газовые баллончики и боксерские бинты.

Исходя из этих обстоятельств, было принято согласованное решение ввести сотрудников Росгвардии в чашу стадиона, разместить их вдоль металлических ограждений в подтрибунном помещении и прекратить выход болельщиков из гостевого сектора незадолго до окончания матча.

4. Принудительный вывоз болельщиков «Локомотива» с территории стадиона на автобусах.

Согласно информации, полученной от футбольного клуба «Зенит», сразу после окончания матча по решению полиции начался организованный вывод оставшихся гостевых болельщиков из секторов и посадка их на автобусы, предоставленные клубом. Для болельщиков с детьми был предоставлен отдельный выход.

12 автобусов в сопровождении патрульных автомобилей ДПС выехали к Московскому вокзалу с промежуточной остановкой у станции метро «Выборгская». Во время движения колонны по набережной Мартынова один из автобусов сломался. Неисправность была устранена в течение 15 минут, и автобус продолжил движение по маршруту.

Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности.

РПЛ будет рекомендовать организаторам матчей принимать максимальные меры по информированию зрителей о возможных ограничениях, направленных на обеспечение безопасности, а при проведении подобных мероприятий в равной степени обеспечивать комфорт зрителей. Клубам, в частности «Зениту», следует уделять особое внимание созданию благожелательной атмосферы в отношении гостевых болельщиков.

Результаты проверки будут переданы в Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС для выработки соответствующих рекомендаций», – говорится в сообщении .

Беспредел с фанатами «Локо» в Питере: не выпускали со стадиона, ОМОН запихивал людей в автобусы, на дистанцию полиция забила