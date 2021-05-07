Канело победил Сондерса и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по трем версиям

В Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium состоялось боксерское шоу.
В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) проводил бой против чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).
Сондерс отказался выходить на девятый раунд.
Женщины – главная страсть Канело. Боксер встречался с моделями, актрисами и любовницей наркобарона. Сейчас у него четверо детей от разных девушек
«Женщина может подойти и выплеснуть яд вам в лицо. Вы взрываетесь и аккуратно бьете в челюсть». Соперник Канело – безумец и снимал гайд, как бить женщин