Канело победил Сондерса и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по трем версиям

В Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе (56-1-2 38 КО) проводил бой против чемпиона WBO в суперсреднем весе (30-1, 14 КО).

Сондерс отказался выходить на девятый раунд.

Женщины – главная страсть Канело. Боксер встречался с моделями, актрисами и любовницей наркобарона. Сейчас у него четверо детей от разных девушек

«Женщина может подойти и выплеснуть яд вам в лицо. Вы взрываетесь и аккуратно бьете в челюсть». Соперник Канело – безумец и снимал гайд, как бить женщин