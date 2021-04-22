Финал ЛЧ между «Ман Сити» и «Челси», вероятно, перенесут из Турции

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют и , вероятно будет перенесен из Стамбула.

По информации ESPN, и ассоциация Англии ведут переговоры по этому вопросу после того, как британское правительство внесло Турцию, где изначально должен был пройти финальный матч, в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в «красном списке», будет обязан пройти 10-дневный карантин.

Напомним, что в прошлом году финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Лиссабон из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что финал турнира готов принять стадион «Астон Виллы». Также игра может пройти на стадионе «Тоттенхэма».