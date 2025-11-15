Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
Майк Макдэниэл рассказал о встрече с Диего Симеоне.
Главный тренер «Майами Долфинс» Майк Макдэниэл поделился впечатлениями от встречи с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
Специалисты встретились на тренировке команды НФЛ в Мадриде.
«Наш разговор оказался короче, чем нам хотелось бы. Мы обсудили потолок зарплат в НФЛ и то, сколько места в нем занимает квотербек. Хороших квотербеков не так много, так что это представляет собой проблему.
Жаль, что я не смог провести с ним больше времени. Мне очень повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени. Он, пожалуй, лучший в своем деле. Мне было очень приятно», – сказал тренер клуба НФЛ Макдэниэл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
