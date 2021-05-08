Макдэвид набрал 100 очков в 53 матчах сезона НХЛ – быстрее всех в XXI веке

Капитан набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата против (4:3, третий период).

Канадец достиг отметки 100 (32+68) очков за сезон в своем 53-м матче в регулярном чемпионате – быстрее всех в XXI веке.

Он стал 9-м игроком в истории, кому удалось набрать 100 очков за такое или меньшее количество матчей и первым с сезона-1995/96, когда преуспели Марио Лемье (уложился в 38 матчей) и (52).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 100 очков в 34 матчах в сезоне-1981/82.