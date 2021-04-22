ЦСКА не сыграет в Лиге чемпионов третий год подряд

ЦСКА лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона .

На данный момент у армейцев 47 очков, максимум они смогут набрать 53 балла – столько же, сколько сейчас у «Локомотива» и «Спартака», занимающих 2-е и 3-е места соответственно.

Даже если у всех трех команд будет 53 очка по завершении чемпионата, окажется ниже железнодорожников и красно-белых, так как набрал меньше очков в личных встречах с ними.

Красно-синие не сыграют в Лиге чемпионов третий сезон подряд. Армейцы по-прежнему сохраняют шанс на попадание в Лигу Конференций.