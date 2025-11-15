  • Спортс
  • Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»

Тренер Палестины: давите на израильских оккупантов и остановите геноцид.

Тренер сборной Палестины перед товарищеской игрой против команды Страны Басков рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются жители Газы.

«Я из сектора Газа, из большой семьи в секторе Газа. У нас в семье почти 200 мучеников. Мой собственный дом был разрушен в этой войне. Моя мать до сих пор живет в палатке вместе с моими братьями, сестрами, двоюродными братьями, соседями, друзьями – как и вся Газа. Так что эмоционально и психологически это крайне тяжело.

Мы здесь на миссии. Наше послание миру таково: давите на оккупантов, чтобы остановить этот геноцид. В Газе по сей день умирают люди, по сей день жители голодают, и укрыться негде. Поэтому мы говорим всему миру: оказывайте как можно большее давление на этих оккупантов, потому что в Палестине живет народ, который заслуживает иметь свое государство и достойную жизнь. Мы хотим жить с достоинством и независимо, и этого не случится без окончания оккупации», – сказал Эхаб Абу Джазар.

Гвардиола позвал фанатов на матч Каталонии с Палестиной в Барселоне: «Это не просто игра, а призыв к солидарности и дань памяти более чем 400 палестинским спортсменам, убитым в Газе»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Barron’s
logoСборная Палестины по футболу
Политика
товарищеские матчи (сборные)
сборная Страны Басков
logoсборная Израиля по футболу
