У Тухеля две победы подряд над Гвардиолой. Финал ЛЧ – 29 мая

«Челси» на выезде победил «Манчестер Сити» (2:1) в 35-м туре .

во второй раз в тренерской карьере обыграл . При этом это вторая победа подряд – 17 апреля «Челси» был сильнее (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

До этого они встречались 5 раз в Германии. «Майнц» Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы. «Боруссия» Тухеля дважды проиграла и один раз сыграла вничью с «Баварией» Пепа.

Напомним, 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» сыграет с .