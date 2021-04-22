У Тухеля две победы подряд над Гвардиолой. Финал ЛЧ – 29 мая

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

«Челси» на выезде победил «Манчестер Сити» (2:1) в 35-м туре АПЛ.

Томас Тухель во второй раз в тренерской карьере обыграл Пепа Гвардиолу. При этом это вторая победа подряд – 17 апреля «Челси» был сильнее «Ман Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

До этого они встречались 5 раз в Германии. «Майнц» Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы. «Боруссия» Тухеля дважды проиграла и один раз сыграла вничью с «Баварией» Пепа.

Напомним, 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».

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