«Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2), уступая 0:2 к 52-й минуте. Казанцы идут на 4-м месте в РПЛ

В 29-м туре РПЛ «Рубин» обыграл «Арсенал» в Туле (4:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
К 52-й минуте казанцы уступали 0:2, но забили 4 мяча после удаления Сергея Ткачева.
«Рубин» вышел на промежуточное 4-е место в РПЛ, опережая «Сочи» по дополнительным показателям.
- Дата проведения
- 8 мая, 16.30, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 25 Хлусевич, 2:0 – 32 Джорджевич, 2:1 – 52, пенальти Деспотович, 2:2 – 59 Макаров, 2:3 – 66 Старфельт, 2:4 – 89 Костюков.
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Арсенал Тула –
Шамов, Бауэр, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Чаушич (Панченко, 77), Ткачев, Кангва (Пантелеев, 77), Коновалов (Луценко, 87), Хлусевич, Джорджевич.
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Старфельт, Бегич, Зуев, Евтич, Абильгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90), Деспотович.
- Предупреждения:
- Ткачев (28), Бакаев (54), Джорджевич (62), Зуев (63), Зотов (79), Хлусевич (81), Григалава (90).
- Удаление:
- Ткачев (52).