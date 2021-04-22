«Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2), уступая 0:2 к 52-й минуте. Казанцы идут на 4-м месте в РПЛ

Теги Рубин премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Сергей Ткачев Футбол

В 29-м туре РПЛ «Рубин» обыграл «Арсенал» в Туле (4:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

К 52-й минуте казанцы уступали 0:2, но забили 4 мяча после удаления Сергея Ткачева.

«Рубин» вышел на промежуточное 4-е место в РПЛ, опережая «Сочи» по дополнительным показателям.

Арсенал Тула – Рубин 2:4 (2:0, 0:4)
Дата проведения
8 мая, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Хлусевич, 2:0 – 32 Джорджевич, 2:1 – 52, пенальти Деспотович, 2:2 – 59 Макаров, 2:3 – 66 Старфельт, 2:4 – 89 Костюков.
Арсенал ТулаШамов, Бауэр, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Чаушич (Панченко, 77), Ткачев, Кангва (Пантелеев, 77), Коновалов (Луценко, 87), Хлусевич, Джорджевич.
РубинДюпин, Зотов, Старфельт, Бегич, Зуев, Евтич, Абильгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90), Деспотович.
Предупреждения:
Ткачев (28), Бакаев (54), Джорджевич (62), Зуев (63), Зотов (79), Хлусевич (81), Григалава (90).
Удаление:
Ткачев (52).

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