«Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2), уступая 0:2 к 52-й минуте. Казанцы идут на 4-м месте в РПЛ

В 29-м туре РПЛ обыграл в Туле (4:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

К 52-й минуте казанцы уступали 0:2, но забили 4 мяча после удаления Сергея Ткачева.

«Рубин» вышел на промежуточное 4-е место в РПЛ, опережая «Сочи» по дополнительным показателям.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ