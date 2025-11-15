Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»

Кантона предпочитает не оглядываться на прошлое: у меня дома нет фото и трофеев.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед » Эрик Кантона предпочитает жить настоящим и не быть заложником прошлого.

«У меня нет фотографий дома, у меня нет трофеев. Я просто хочу смотреть вперед. Не хочу быть пленником прошлого.

У меня было прекрасное время, но я знаю, что могу быстро стать его пленником. Мне нужно смотреть прямо перед собой. Это не всегда легко, но я стараюсь», – сказал Кантона.