Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков на 2 года (Cope)

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Президент УЕФА Александер Чеферин хочет серьезно наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не вышли из состава участников Суперлиги Европы.

По информации Cope, после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два года.

Президент «Реала» Флорентино Перес, который является главным сторонником создания Суперлиги, рассчитывает на то, что УЕФА пойдет на диалог с клубами-основателями турнира. Если этого не произойдет, «Мадрид» будет искать иные способы решения проблемы и может обратиться в суд.

Наказание для 9 клубов Суперлиги: общее пожертвование в 15 млн и отказ от 5% евродоходов. С «Реалом», «Юве» и «Барсой» УЕФА обещает разобраться серьезнее

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