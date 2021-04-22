«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0). Команда Николича не забила впервые в 2021 году

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В 29-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Марко Николича впервые в 2021 году не сумела забить – до этого была серия из 12 игр с голами. В следующем матче «Локо» сыграет с «Крыльями Советов» в финале Бетсити Кубка России.

«Динамо» в третий раз подряд не сумело победить. Ранее команда Сандро Шварца уступила «Химкам» (0:1) и «Рубину» (0:2). В следующем туре РПЛ «Динамо» примет ЦСКА.

Локомотив – Динамо 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 мая, 16.30, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Серкейра, Живоглядов, Игнатьев (Магкеев, 17), Камано (Смолов, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Пабло, Зе Луиш (Лисакович, 81).
ДинамоЛещук, Евгеньев, Ордец, Варела, Скопинцев, Фомин (Нойштедтер, 76), Моро, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Н`Жи, 85), Тюкавин (Грулев, 46).
Предупреждения:
Тюкавин (15), Захарян (18), Жемалетдинов (27), Ордец (31), Живоглядов (82).
Удаление:
Ордец (73).

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