«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0). Команда Николича не забила впервые в 2021 году

В 29-м туре РПЛ сыграл вничью с (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Марко Николича впервые в 2021 году не сумела забить – до этого была серия из 12 игр с голами. В следующем матче «Локо» сыграет с «Крыльями Советов» в финале Бетсити Кубка России.

«Динамо» в третий раз подряд не сумело победить. Ранее команда Сандро Шварца уступила «Химкам» (0:1) и «Рубину» (0:2). В следующем туре РПЛ «Динамо» примет ЦСКА.

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