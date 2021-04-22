«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0). Команда Николича не забила впервые в 2021 году

В 29-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Марко Николича впервые в 2021 году не сумела забить – до этого была серия из 12 игр с голами. В следующем матче «Локо» сыграет с «Крыльями Советов» в финале Бетсити Кубка России.
«Динамо» в третий раз подряд не сумело победить. Ранее команда Сандро Шварца уступила «Химкам» (0:1) и «Рубину» (0:2). В следующем туре РПЛ «Динамо» примет ЦСКА.
- Дата проведения
- 8 мая, 16.30, «Арена Химки»
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Серкейра, Живоглядов, Игнатьев (Магкеев, 17), Камано (Смолов, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Пабло, Зе Луиш (Лисакович, 81).
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Динамо –
Лещук, Евгеньев, Ордец, Варела, Скопинцев, Фомин (Нойштедтер, 76), Моро, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Н`Жи, 85), Тюкавин (Грулев, 46).
- Предупреждения:
- Тюкавин (15), Захарян (18), Жемалетдинов (27), Ордец (31), Живоглядов (82).
- Удаление:
- Ордец (73).