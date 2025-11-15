Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»

Эммануэль Пети: Мбаппе выигрывает матчи для Франции, особое отношение нормально.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети не считает проблемной отъезд Килиана Мбаппе из национальной команды.

Нападающий «Реала » из-за воспаления голеностопа вернулся в расположение клуба и не сыграет за французскую сборную в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана .

«В прошлом году я критиковал его после поездки в Швецию, но сейчас раздуть скандал пытаются там, где его нет. Даже если это беспокоит кого-то в раздевалке, мы все равно говорим о вашем лучшем игроке. Он лидер «трехцветных», тот, кто забил семь голов и отдал пять голевых передач в последних шести матчах, лучший распасовщик в истории сборной, тот, кто забил 400 голов за карьеру... Это просто колоссально.

Привилегированное отношение всегда существовало, но то, как относятся к Мбаппе, меня не шокирует. Будь я сегодня игроком, меня бы это не волновало, потому что мы говорим о парне, который выигрывает матчи!» – заявил Пети.