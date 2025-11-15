Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»

Белоус за пиво на стадионах: с Fan ID проблем не будет.

Бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что пиво на стадионы можно возвращать

«На ЧМ-2018 никаких инцидентов не было. В цирках и театрах наливают и покрепче, чем пиво. Если вопрос стоит, нужно идти навстречу болельщикам. Понятно, что был период времени, 70-80-е года, когда, не скажу, что банды фанатов, но по крайней мере определенные группы болельщиков были не очень вменяемые.

А сегодня, особенно с Fan ID, это нормально, никаких проблем, я думаю, не будет», – сказал Белоус.