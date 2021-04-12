«Я долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо». Конор написал про Хабиба и удалил твит

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил провокационный твит в адрес экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

«Я не держал его за шорты, а долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо. Он любит, когда у него в заднице торчит палец», – написал ирландец и удалил твит.

Нурмагомедов в октябре 2018-го победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

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