«Я долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо». Конор написал про Хабиба и удалил твит

Бывший чемпион в двух весовых категориях оставил провокационный твит в адрес экс-чемпиона легкого веса .

«Я не держал его за шорты, а долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо. Он любит, когда у него в заднице торчит палец», – написал ирландец и удалил твит.

Нурмагомедов в октябре 2018-го победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

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