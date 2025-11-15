  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
7

Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»

Экс-вингер сборной Ирландии Стивен Хант: Роналду уже не тот, что раньше.

Бывший полузащитник сборной Ирландии и клубов АПЛ Стивен Хант раскритиковал поведение Криштиану Роналду.

40-летний форвард сборной Португалии получил красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2). Он был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши, который перед эти тянул 40-летнего нападающего «Аль-Насра» за футболку. 

Получив желтую карточку до вмешательства ВАР, Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. После удаления Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля. После этого фанаты Ирландии повторяли плачущий жест вслед Криштиану.

«Его интервью накануне матча было, на мой взгляд, очень странным: «Не освистывайте меня завтра».

Никто не любит быть плохим парнем, ему нравится быть в центре внимания, но он словно искал внимания и любви ирландских болельщиков. Что ж, он этого определенно добился.

Когда он уходил с поля, это было похоже на пантомиму. Ирландским болельщикам это очень понравилось, и они оказали ему внимание. Послушайте, они относились к нему с уважением во время игры.

Он уже точно не тот Роналду, каким был раньше. Он не очень хорошо двигался в игре, если смотреть на него и на его выступление», – сказал Хант в программе Weekend Breakfast.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39863 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСтивен Хант
болельщики
стадионы
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну о красной Роналду: «Криштиану знает, что допустил ошибку – он не хотел, но так вышло. Португалия проигрывала Ирландии и до удаления»
вчера, 12:01
Мартинес об удалении Роналду: «Несправедливо налагать длительную дисквалификацию. Криштиану отреагировал на провокацию. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти»
вчера, 11:36
Пирс Морган: «Смешно, что Роналду удален за сопротивление тому, кто тянул его за футболку. О’Ши намеренно провоцировал, а потом нырнул как олимпийский пловец»
14 ноября, 14:26
Тренер Ирландии об удалении Роналду: «Это его действия привели к красной карточке, я тут ни при чем»
14 ноября, 11:05
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
8 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
47 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
13 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
24 минуты назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
34 минуты назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58