Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»

Экс-вингер сборной Ирландии Стивен Хант: Роналду уже не тот, что раньше.

Бывший полузащитник сборной Ирландии и клубов АПЛ Стивен Хант раскритиковал поведение Криштиану Роналду .

40-летний форвард сборной Португалии получил красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2). Он был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши, который перед эти тянул 40-летнего нападающего «Аль-Насра » за футболку.

Получив желтую карточку до вмешательства ВАР, Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. После удаления Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля. После этого фанаты Ирландии повторяли плачущий жест вслед Криштиану.

«Его интервью накануне матча было, на мой взгляд, очень странным: «Не освистывайте меня завтра».

Никто не любит быть плохим парнем, ему нравится быть в центре внимания, но он словно искал внимания и любви ирландских болельщиков. Что ж, он этого определенно добился.

Когда он уходил с поля, это было похоже на пантомиму. Ирландским болельщикам это очень понравилось, и они оказали ему внимание. Послушайте, они относились к нему с уважением во время игры.

Он уже точно не тот Роналду, каким был раньше. Он не очень хорошо двигался в игре, если смотреть на него и на его выступление», – сказал Хант в программе Weekend Breakfast.