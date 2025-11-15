Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»

Гари Линекер: за футболом «Барселоны» интересно наблюдать.

Бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер поделился мнением о команде тренера Ханси Флика.

– Вы играли за «Барселону» три сезона. Что вы помните о том времени?

– Это было невероятное время. Для меня «Барселона » – это клуб, которым я восхищаюсь и который люблю. Он для меня очень особенный.

– Что вы думаете о нынешней «Барселоне» Ханси Флика?

– Хорошая команда. Это команда, играющая в футбол, за которым интересно наблюдать. Их матчи результативны и зрелищны.

Есть несколько отличных игроков, и, в частности, Ламин Ямаль , у которого блестящее будущее.

Англичанам нравится то, что Маркус Рэшфорд тоже в «Барселоне», и у него дела идут очень хорошо.

– Вас удивила адаптация вашего соотечественника?

– Нет, потому что я его очень хорошо знаю уже давно. Он может играть хорошо и забивать голы, если счастлив.

И в «Барселоне» у него пока не было никаких проблем. Он много играет и, на мой взгляд, играет очень хорошо, – сказал Гари Линекер .