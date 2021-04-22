«Оренбург» пробился в РПЛ. Клуб могут не допустить до участия в чемпионате

«Оренбург» разгромил в матче 41-го тура первенства (4:0).

После этой победы оренбургский клуб за тур до конца гарантировал себе второе место в чемпионате и прямой выход в Премьер-лигу.

«Оренбург» в 41 игре набрал 91 очко, идущий третьим «Нижний Новгород» наберет максимум 90 баллов.

Тем не менее «Оренбург» могут не допустить до участия в Премьер-лиге. На этой неделе стало известно, что клуб не получил лицензию, так как стадион команды не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.

Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в лигу в виде исключения.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клуб может исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

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