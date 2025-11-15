Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
Гари Линекер: у «Арсенала» больше шансов на Лигу чемпионов в этом сезоне.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что в этом сезоне у «Арсенала» больше шансов на победу в Лиге чемпионов.
– В последнее десятилетие Лига чемпионов часто представляла собой битву между Премьер-лигой и Ла Лигой. Считаете ли вы, что в этом году ситуация повторится?
– Будут те же претенденты: «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария»...
– Может ли этот год стать годом «Арсенала»?
– Выиграть этот трофей всегда очень сложно, но «Арсенал» – очень сильная команда, и в этом розыгрыше у них больше шансов, ведь состав гораздо сильнее, чем раньше. Это может быть их год, определенно, – сказал Линекер.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39866 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости