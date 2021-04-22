«Реал», «Барса» и «Юве» отправили письма 7 клубам Суперлиги и угрожают им юридическими последствиями за выход из турнира

«Реал», и «Ювентус» направили резкие письма в адрес остальных клубов-основателей Суперлиги Европы после провала идеи о создании турнира.

Marca утверждает, что получила доступ к письмам, которые «Реал», «Барселона» и «Ювентус» направили «Арсеналу», , «Манчестер Сити», , «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Атлетико». В нем три клуба предупреждали своих партнеров по Суперлиге о том, что в случае, если они вернутся к сотрудничеству с УЕФА и выйдут из состава участников Суперлиги, их ждут серьезные последствия.

При этом «Милану» и «Интеру» такие письма отправлены не были, потому что на тот момент «Реал», «Барса» и «Юве» не имели четких сведений по намерениям итальянских клубов.

В письме сказано: «Мы считаем, что ваши действия и общение с третьими лицами являются нарушением взятых на себя обязательств. Мы считаем, что подписание документов с УЕФА представляет собой формальное нарушение обязательств клубов-учредителей по партнерскому соглашению. Предлагаем вам изменить решение».

Также в письме звучат обвинения в адрес семи клубов, вышедших из состава участников Суперлиги, в том, что они нанесли серьезный ущерб имиджу Суперлиги. Кроме того, в конце письма сказано: «Мы оставляем за собой право требовать соответствующих юридических мер, включая возмещение причиненного вреда».

Некоторое время назад , «Барселона» и опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу непоследовательных действий остальных клубов-основателей Суперлиги. Также три клуба рассказали о давлении и угрозах, которые они получают.