Даниил Глейхенгауз: «Наша группа неплохо помогает спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как тренеры замечают талант фигуристов, а также поделился ожиданиями от олимпийского сезона.

«На самом деле сразу сложно распознать талант. Ты можешь увидеть определенные способности, причем у детей они всегда разные: кто-то хорошо скоординирован, кто-то физически одарен, кто-то очень быстро усваивает информацию.

В любом случае необходимо время, чтобы все это увидеть. Одного таланта никогда не хватает для достижения результата. К этому таланту нужно добавить работоспособность.

В чем секрет успеха нашей группы? У нас неплохо получается помочь спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят.

То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы работаем в правильном направлении и показываем результат. Поэтому сильные спортсмены собираются в нашей группе.

В целом, у нас ничего не поменяется – мы продолжим работать на максимум, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования, и уже там выяснится, кто сильнее, кто более стрессоустойчив и кто лучше продемонстрирует свое катание», – сказал Глейхенгауз на пресс-конференции во время семинара в Мексике.

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