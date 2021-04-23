Даниил Глейхенгауз: «Наша группа неплохо помогает спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как тренеры замечают талант фигуристов, а также поделился ожиданиями от олимпийского сезона.

«На самом деле сразу сложно распознать талант. Ты можешь увидеть определенные способности, причем у детей они всегда разные: кто-то хорошо скоординирован, кто-то физически одарен, кто-то очень быстро усваивает информацию.

В любом случае необходимо время, чтобы все это увидеть. Одного таланта никогда не хватает для достижения результата. К этому таланту нужно добавить работоспособность.

В чем секрет успеха нашей группы? У нас неплохо получается помочь спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят.

То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы работаем в правильном направлении и показываем результат. Поэтому сильные спортсмены собираются в нашей группе.

В целом, у нас ничего не поменяется – мы продолжим работать на максимум, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования, и уже там выяснится, кто сильнее, кто более стрессоустойчив и кто лучше продемонстрирует свое катание», – сказал Глейхенгауз на пресс-конференции во время семинара в Мексике.