НБА. «Денвер» – «Бруклин», «Портленд» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

В субботу, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Денвер» Йокича примет на своей площадке «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. В Портленде встретятся сражающиеся за выход в плей-офф «Блэйзерс» и «Сперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 9 мая, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Макдермотт (7), Леверт (4), Бриссетт (4), Самнер (3), Сабонис (0).
- Дата проведения
- 9 мая, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 9 мая, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 мая, 22.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В последний раз центровой становился MVP НБА 21 год назад. Шакил О’Нил провел идеальный сезон и завоевал первое чемпионство
Вдова Кобе разорвала контракт с Nike, создала коллекцию одежды в честь погибшей дочери и разрабатывает бренд имени Брайанта
5 несовершеннолетних баскетболисток погибли в ДТП с грузовиком. За микроавтобус заплатили 25 тысяч, школе не хватало денег на соревнования