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    НБА. «Денвер» – «Бруклин», «Портленд» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

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    В субботу, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    «Денвер» Йокича примет на своей площадке «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. В Портленде встретятся сражающиеся за выход в плей-офф «Блэйзерс» и «Сперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Детройт 17:7 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Харрис (7), Эмбиид (6), Макси (2), Тайбулл (2), Грин (0).
    Детройт
    Пламли (4), Грант (3), Джозеф (0), Эллингтон (0), Бей (0).

    Индиана – Вашингтон 18:17 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 мая, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Макдермотт (7), Леверт (4), Бриссетт (4), Самнер (3), Сабонис (0).
    Вашингтон
    Хачимура (5), Уэстбрук (4), Лень (4), Бил (4), Нето (0) – старт; Смит (0).

    Торонто – Мемфис
    Дата проведения
    9 мая, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    9 мая, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Юта – Хьюстон
    Дата проведения
    9 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Бруклин
    Дата проведения
    9 мая, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    9 мая, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Майами
    Дата проведения
    9 мая, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Клипперс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 мая, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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