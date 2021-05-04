НБА. «Денвер» – «Бруклин», «Портленд» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

В субботу, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

Йокича примет на своей площадке Дюрэнта и Ирвинга. В Портленде встретятся сражающиеся за выход в плей-офф «Блэйзерс» и «Сперс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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